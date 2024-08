Homem provoca incêndio na própria casa na Bahia

Alguns moradores passaram mal com a fumaça formada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem provocou um incêndio em uma residência, no bairro Tomba, em Feira de Santana, neste sábado, 3, após atear fogo em fios de cobre. A casa ficou destruída devido ao poder das chamas, mas não houve feridos.

De acordo com vizinhos, o homem trabalha com materiais recicláveis e estava queimando os fios. Em seguida, as chamas acabaram atingindo a casa.

O nível de fumaça gerada pelo incêndio foi tamanho que alguns moradores chegaram a passar mal em decorrência da fumaça que se formou.

Além disso, a casa de uma vizinha também chegou a ser atingida. A informação é do portal Acorda Cidade.