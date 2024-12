Homem que atirou contra mãe e filho é condenado a 20 anos de prisão

A defesa dele pode recorrer da decisão. - Foto: Reprodução

O suspeito de atirar contra mãe e filho após uma confusão por causa de xixi, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio, em julgamento aconteceu nesta terça-feira, 10. A defesa dele pode recorrer da decisão.

Em maio deste ano, a Justiça já havia decidido que o acusado, Hugo David Cirino dos Santos, de 26 anos, iria a júri popular. De acordo com o G1, o júri contou com sete jurados e sete testemunhas. Após o julgamento, Hugo David retornou ao Presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, onde já estava preso desde o fim do ano passado.

Relembre o caso

A confusão que resultou na morte do jovem Breno Fontes ocorreu na madrugada do dia 6 de dezembro de 2022 e teria acontecido após Hugo urinar em frente à casa em que ele morava com a mãe. A ação teria desagradado o jovem, que reclamou, e teve início uma discussão com troca de ofensas. O suspeito se dirigiu até seu veículo, pegou uma arma e disparou contra as vítimas.

Michelle, atingida no abdômen, lombar e punho, e seu filho, baleado no pescoço, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC).

Na época, o homem até se apresentou à polícia na época do crime, mas foi liberado após alegar legítima defesa.