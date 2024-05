Homem que atirou em mãe e filho em briga por causa de xixi vai a júri | A TARDE

O homem suspeito de atirar contra duas pessoas, mãe e filho, em dezembro de 2022, no município de Ilhéus, devido a uma discussão motivada por um xixi, vai a júri popular. A Justiça ainda não anunciou a data do julgamento, mas a previsão é que aconteça ainda neste ano.

Hugo Déivid Sirino dos Santos, de 26 anos, foi preso em novembro de 2023, após o Tribunal de Justiça aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP-BA). Ele também responde por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O réu é acusado de atirar contra Breno Fontes, na época com 18 anos, e sua mãe, Michelle Fontes Silveira, de 42 anos. O jovem até foi socorrido, mas não resistiu.

A briga teria acontecido após Hugo urinar em frente à casa em que ele morava com a mãe. A ação teria desagradado o jovem, que reclamou, e teve início uma discussão com troca de ofensas. O suspeito se dirigiu até seu veículo, pegou uma arma e disparou contra as vítimas.

Michelle, atingida no abdômen, lombar e punho, e seu filho, baleado no pescoço, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC).

Na época, o homem até se apresentou à polícia na época do crime, mas foi liberado após alegar legítima defesa.

