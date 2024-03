Homem que matou ex após ela negar sexo é condenado a 18 anos de prisão | A TARDE

A Justiça baiana condenou Renaldo Teixeira Alves a pena de 18 anos de prisão em regime fechado por ter cometido feminicídio a sua ex-companheira, identificada como Lorraine Silva Santos Prado, em agosto de 2022, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A condenação aconteceu através do Tribunal do Júri, na semana passada, mas foi divulgada apenas nesta segunda-feira, 4, pelo Ministério Público.



O condenado teria matado a vítima após ela se recusar a ter relações sexuais com ele. Os dois estavam bebendo em uma festa e, em seguida, foram a uma casa. Neste local, ele tentou ter relações com ela, que recusou. Renaldo teria tentado estuprar a vítima, que pegou uma faca para se defender.

Em depoimento, Renaldo contou que ficou "transtornado" e deu um ataque conhecido como "mata-leão", impedindo-a de respirar até a morte. A população tentou linchar ele, que conseguiu fugir do local. Segundo relatos, o condenado foi preso ao tentar tirar a própria vida e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Conforme a denúncia, no dia 22 de agosto de 2022, "Renaldo Teixeira Alves, com a clara intenção de matar, asfixiou, mediante constrição do pescoço, sua ex-companheira, produzindo-lhe lesões corporais, as quais foram a causa da sua morte".

Renaldo e Lorraine mantiveram um relacionamento por, aproximadamente, três anos, e estavam separados há alguns meses antes do crime. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento, sempre a perseguindo e abordando familiares e amigos da vítima na tentativa de reatarem.



A acusação foi sustentada no Júri pelo promotor de Justiça José Junseira Almeida de Oliveira, titular da 12ª Promotoria de Justiça em Vitória da Conquista.