Homem se esconde em teto para furtar joalheria de Shopping em Salvador

Um homem de 23 anos foi preso após ser flagrado furtando itens de uma joalheria do Shopping Paralela, em Salvador. No entanto, o que chamou a atenção foi a estratégia, que mais parecia um roteiro de filme de Hollywood, usada pelo criminoso.

Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito passou a noite escondido no teto do estabelecimento e, pela manhã, rompeu o gesso de uma joalheria, a fim de furtar. Ele percorreu uma distância de quase 100 metros pelo teto do shopping até chegar ao seu destino. O bandido ficou escondido por cerca de 5h antes de agir.

Porém, o que não estava em seu roteiro foi sua captura. Ao tentar escapar por uma escada de emergência, o suspeito foi flagrado pelo proprietário da loja e seguranças do Shopping. Ele então foi detido até a chegada da Polícia Militar.

Em nota, a PM informou que policiais militares da 82ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de furto no interior de um estabelecimento comercial, na Avenida Luis Viana Filho. No local, os pms encontraram o criminoso detido por seguranças do estabelecimento.

Com ele, foram encontrados R$ 1,1 mil, três pares de brinco e uma aliança. O suspeito foi autuado em flagrante na Central de Flagrantes, pelo crime de furto qualificado.

Em nota oficial divulgada para o portal A Tarde a assessoria de imprensa explicou o fato e ressaltou o trabalho da segurança do shopping.

"O empreendimento mantém uma forte política de segurança com equipes treinadas, monitoramento e tecnologias avançadas em prevenção e combate à violência para garantir o bem-estar de lojistas, colaboradores e clientes.



A equipe de segurança agiu rapidamente, impedindo a ação. O caso não reflete o dia a dia do shopping, que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações".