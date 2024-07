Blogueiro Ramhon Dias recebe alta médica após tentativa de homicídio

Blogueiro foi baleado na tarde do último sábado, 6, em uma tentativa de homicídio no Vale dos Lagos, - Foto: Redes sociais

O blogueiro Ramhon Dias recebeu alta médica do hospital e já se encontra em casa. Ele foi baleado na tarde do último sábado, 6, em uma tentativa de homicídio no Vale dos Lagos.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela administração do Hospital São Rafael, onde ele foi atendido, e pelo policial militar e amigo pessoal de Ramhon, Alexandre Tchaca. "Ele recebeu alta ontem mesmo e às 21h já estava em casa. Ele segue bem, não precisou nem levar ponto no braço, graças à Deus", disse Tchaca ao portal.

O policial foi vista-lo na tarde deste domingo, 7, e publicou uma nova foto ao lado de Ramhon, mostrando o rifeiro lúcido e em casa. "Em visita ao irmão. Ninguém solta a mão de ninguem", escreveu Alexandre Tchaca na imagem.



Na tarde deste domingo, 7, o policial militar e amigo pessoal do influenciador, Alexandre Tchaca, foi vista-lo | Foto: Redes sociais

Relembre



O influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias foi baleado na tarde deste sábado, 6, no Vale dos Lagos, em Salvador, na ladeira que dá acesso à Rua G.

Informações preliminares apontam que a vítima estava em uma comunidade e foi perseguida por um homem que efetuou diversos tiros. Por meio de nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso é tratado como tentativa de homicídio.

Um vídeo registrou o momento em que o rifeiro é perseguido e foge da execução. Nas imagens, é possível observar que o blogueiro corre e se afasta de um homem armado, que mesmo distante, efetua disparos com uma arma de fogo.

"O caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). De acordo com informações prestadas pelo comunicante, ele estava saindo do barbeiro quando foi surpreendido por um homem armado que deflagrou disparos. O homem atingido foi socorrido para uma unidade de saúde. Diligências já estão sendo realizadas para o esclarecimento das circunstâncias do caso", diz a nota.

Momentos antes de ser baleado, ele postou imagens na rede social de uma quantia em dinheiro que seria o valor da premiação de uma rifa.