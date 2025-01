Homem suspeito de matar adolescente é preso em Feira de Santana

Ação fez parte da Operação Saturação - Foto: Ascom PC-BA

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão), da Delegacia de Homicídios, da 2ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana cumpriram um mandado de prisão, na quinta-feira,26, contra um homem de 29 anos acusado de homicídio. A ação fez parte da Operação Saturação, onde o suspeito foi localizado no bairro Conceição, naquele município.

João Henrique Ramos Ferreira, de 14 anos, foi vítima de golpes de faca e espancamento no dia 17 de outubro deste ano, na cidade de Serrinha. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, mas não resistiu e morreu no dia seguinte.

Na ocasião, o crime abalou a comunidade local e as testemunhas, com medo, só aceitaram prestar depoimento sob sigilo de seus nomes. O suspeito, que já responde por outros crimes, está à disposição do Poder Judiciário.