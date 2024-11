Homens desaparecem após sequestro em Campo Formoso

Residência de um dos desaparecidos foi encontrada revirada - Foto: Divulgação

Dois homens, identificados como Pedro Segundo Curaçá Chaves, de 63 anos, e Rafael Pereira da Silva, de 33 anos, estão desaparecidos desde a última sexta-feira, 18, após serem sequestrados no povoado de Folha Verde, no município de Campo Formoso. A Delegacia Territorial da localidade vem investigando o ocorrido.

De acordo com informações preliminares, a residência de um dos desaparecidos foi encontrada revirada, com roupas e objetos espalhados pelo chão, gerando especulações sobre um crime premeditado. A dupla foi vista sendo levada por homens a bordo de duas caminhonetes de cor branca.

“Ainda estamos no início das investigações, mas as informações preliminares sugerem que as vítimas foram levadas por indivíduos não identificados. Nossas equipes estão em campo realizando diligências para esclarecer o que ocorreu e localizar os desaparecidos”, afirmou a Polícia Civil.

De acordo com os familiares, não há informações do envolvimento dos desaparecidos em conflitos na região. Enquanto Pedro trabalha como agricultor, Rafael o ajuda na lavoura. As famílias unidas de Pedro e Rafael pedem a população em geral que qualquer informação que ajude nas investigações para encontrá-los entre em contato.