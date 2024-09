Homens fortemente armados levam pânico a Itaparica; veja vídeo

PM realizou buscas, mas nã localizou criminosos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Homens munidos com armas de grosso calibre tocaram o terror na Ilha de Itaparica, na noite de segunda-feira, dia 26. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os criminosos invadindo uma casa e levando objetos dos moradores da residência.

No registro é possível ouvir gritos de desespero das vítimas. Na filmagem ainda é possível ver que um dos bandidos tenta entrar em um outro imóvel forçando um portão, mas ele não consegue e desiste em seguida. Não há informações sobre feridos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 23º BPM foram acionados para verificar informação sobre um grupo de homens armados na localidade Amoreiras. No local, os militares mantiveram contato com os moradores, realizaram buscas, mas os indivíduos não foram localizados.

A corporação ainda comunicou que o policiamento foi intensificado na região. Veja o vídeo: