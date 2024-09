Um morre e dois ficam feridos em ataque no bairro do Uruguai

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma investida criminosa na madrugada desta terça-feira, 27, no bairro do Uruguai, em Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Civil, Alan Oliveira da Silva, foi alvejado a tiros quando trafegava na carona de uma motocicleta pela região. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), mas não resistiu.

O condutor do veículo também foi ferido no braço e abdômen. Segundo relatos, os disparos foram efetuados por homens que atacaram de surpresa quando as vítimas passavam na Rua Manoel Barros de Azevedo. Uma terceira pessoa também foi ferida no episódio. Diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime.

Os sobreviventes foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento da região. Policiais militares da 17ª CIPM foram acionados e se deslocaram até a UPA para verificar duas vítimas de disparos de arma de fogo, que foram socorridas por populares.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.