Hospital Ortopédico do Estado implementa terapia assistida por animais

a Terapia Assistida por Animais (TAA), estratégia que envolve a participação ativa de animais em sessões terapêuticas - Foto: Divulgação

Os pacientes do Hospital Ortopédico do Estado, unidade pública gerida pelo Einstein, passam a contar com um novo serviço este mês: a Terapia Assistida por Animais (TAA), estratégia que envolve a participação ativa de animais em sessões terapêuticas conduzidas por profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos.

Por meio do projeto “Amicão do HOE”, uma golden retriever de oito anos chamada Lola realizará visitas quinzenais aos pacientes para contribuir com seu bem-estar físico, emocional e psicológico.

“A presença do animal ajuda a diminuir os níveis de cortisol, o que diminui o estresse e a ansiedade relacionados à longa permanência no hospital”, explica Roger Monteiro, diretor do hospital. Estudos apontam que os animais elevam o humor, a estimulação mental e a abordagem tem, inclusive, o potencial de acelerar a recuperação e a alta hospitalar. “A interação com o animal traz alívio e conforto para pacientes adultos e pediátricos. É um momento de alegria comparado com o instante da alta médica”, destaca.

A implementação da TAA reforça não só o compromisso do Hospital Ortopédico do Estado com iniciativas que promovam humanização e acolhimento de pacientes, mas também de familiares e colaboradores. “A terapia com animais não traz benefícios apenas aos pacientes. O tratamento estimula a socialização entre familiares e com a equipe médica”, pontua Monteiro. “Ao remeter ao lar, a presença do animal reconstrói o ambiente hospitalar e reproduz, de certa forma, o dia a dia familiar”, finaliza.

Leia mais:

Prefeitura dá novo passo para início de obras na Avenida Contorno