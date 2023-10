Ibametro fiscaliza venda de produtos para festejos de Cosme e Damião

Garantir a medição precisa dos produtos vendidos durante os festejos de Cosme e Damião. Esse é o objetivo do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão delegado do Inmetro na Bahia e vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com ações de fiscalizações a que vão estar em vigor até a próxima quarta-feira, 27.

Os fiscais do Ibametro, durante a Operação Cosme e Damião, visitam supermercados e mercadinhos locais, durante todo o período da festa, para garantir que itens essenciais para os tradicionais carurus, como feijão fradinho, azeite de dendê, camarão seco, balas e quiabo, estejam sendo comercializados de acordo com as normas de pesagem estabelecidas pela legislação.



Os itens são classificados como produtos pré-embalados, ou seja, aqueles que são empacotados na ausência do consumidor.

Para garantir a conformidade, o diretor geral do Ibametro, Thales Dourado, destacou que: o órgão se empenha em assegurar que os produtos comercializados estejam de acordo com as regulamentações metrológicas para proporcionar uma celebração segura e satisfatória.

É bom lembrar que a etiqueta e a embalagem dos produtos devem conter informações obrigatórias, como a quantidade em gramas, litros ou unidades, de acordo como determina a legislação metrológica em vigor.