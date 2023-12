Idosa comemora aniversário de 122 anos em Vitória da Conquista | A TARDE

Uma idosa comemorou uma incrível marca em sua longa vida. Com ajuda da Polícia Militar (PM-BA), dona Eufrosina celebrou seu 122º aniversário, na cidade de Vitória da Conquista, na região centro-sul do estado.

Eufrosina nasceu em 29 de outubro de 1901, mas o aniversário dela aconteceu somente no último sábado, 2 de dezembro. A festa foi organizada pela Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO) e contou com a presença de familiares e amigos.

Conhecida como dona Lovéa, Eufrosina nasceu próximo ao Quilombo Boqueirão, também em Vitória da Conquista. Ao longo da vida, ela trabalhou pegando lenha e, ao todo, teve quatro filhos.

"A patrulha solidária prometeu o aniversario de 122 anos de dona Lovéa e nós estamos aqui, no alto do Petrópolis, em uma festa linda. Olha a quantidade de pessoas aqui: netos, bisnetos, tataranetos, vizinhos. Olha as amigas dela aqui", disse a capitã Alice.

Eufrosina ainda ganhou da PM uma boneca, em homenagem à ela, vestida com a farda da patrulha solidária.

Mais velha do mundo?

Apesar da marca expressiva, a idosa não é a pessoa mais velha do mundo. Inclusive, no estado da Bahia, em Bom Jesus da Lapa, a idosa Maria Gomes dos Reis nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado de Bela Vista.

De acordo com o Guiness Book, o titulo de 'pessoa mais velha do mundo' pertence a mexicana María Branyas, de 115 anos.