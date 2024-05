Idosa é morta com golpes de faca dentro de casa na Bahia | A TARDE

Uma idosa de 73 anos, identificada como Valdete Andrade Farias, foi encontrada morta em sua residência com sinais de ferimentos causados por facadas. O corpo foi encontrado na sexta-feira, 10, e até o domingo, 12, nenhum suspeito foi identificado.

Segundo informações obtidas pela TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia na região, a Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), já que foi constatado que uma quantia em dinheiro foi levada da casa da vítima. Valdete morava sozinha e foi encontrada sem vida após um irmão não conseguir contato com ela e acionar a Polícia Militar.

Os militares, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão, com um corte profundo no antebraço esquerdo e sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia no local e a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

