Idoso morre e 6 pessoas ficam feridas após acidente entre três carros | A TARDE

Um idoso de 66 anos morreu nesta sexta-feira, 13, em um acidente entre três carros na BR-242, próximo a Luís Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia. Outras seis pessoas que estavam nos veículos sofreram ferimentos leves, entre elas um bebê de cinco meses.

Segundo, informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teve início quando um veículo tentou fazer uma conversão à esquerda da via e outro carro que vinha na direção contrária precisou desviar para evitar uma colisão frontal.

No momento em que desviava para evitar a batida, um pneu do segundo veículo estourou e captou. Um terceiro veículo que estava na pista não conseguiu frear e desviar do carro capotado. Houve, então, uma colisão lateral desse carro com o primeiro, que tentou realizar a conversão à esquerda.

O motorista do terceiro carro, identificado como José Humberto Pires Gomes, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Todas as vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.