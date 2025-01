Idosos morrem em grave acidente entre carro e motocicleta na Bahia

- Foto: PRE

Dois idosos morreram em acidente registrado no sábado, 28, na BA-026, estrada que interliga os municípios de Nova Itarana, Planaltino e Maracás, no Vale do Jiquiriçá.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 14h30, e envolveu um carro de passeio (Fiat Siena ) e uma motocicleta (Honda CG). Os dois veículos bateram de frente quando trafegavam na altura do KM 157, entre Nova Itarana e Planaltino.

Ainda conforme as informações, os ocupantes da moto, dois idosos, foram identificados como Gilberto Costa dos Santos, 65, e Antonio de Jesus, 94 anos. Os dois sofreram lesões e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, mas não resistiram.

