Jovem morre após ter 65% do corpo queimado em incêndio

Ela foi resgatada no dia 20 de dezembro, quando vizinhos viram o fogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 29 anos, identificada como Fabrícia de Souza Santos, morreu após sofrer queimaduras em 65% do corpo, em um incêndio ocorrido em sua residência no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ela foi resgatada no dia 20 de dezembro, quando vizinhos viram o fogo na casa e a socorreram.

Fabrícia foi levada à Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste sábado, 28.

A princípio, a suspeita era de tentativa de suicídio, mas a família não acredita nessa hipótese e aguarda uma investigação detalhada da Polícia Civil. Eles pedem justiça e buscam respostas sobre o que realmente aconteceu.