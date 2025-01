SSP inaugura novas unidades de segurança no interior da Bahia

Cerca de R$ 4 milhões foram investidos nas estruturas situadas na BA-282, na saída para o município de Firmino Alves - Foto: Alberto Maraux / SSP

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) encerrou o ano de 2024 com a inauguração de duas novas unidades de segurança em Ibicuí: a Delegacia Territorial (DT) e o Pelotão. A cerimônia de entrega, realizada no último domingo, 29, marcou a conclusão de um ciclo de investimentos em infraestrutura de segurança na região.

Com um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, as novas instalações estão localizadas na BA-282, próximo à saída para o município de Firmino Alves. A nova delegacia oferece um ambiente moderno e funcional, com diversas salas destinadas ao atendimento, cartório, investigações, custódia e áreas administrativas. Já o Pelotão conta com salas dedicadas ao comando, inteligência, operação e treinamento.

Essas novas estruturas representam um avanço significativo na segurança pública da região, proporcionando um melhor atendimento à população e fortalecendo as ações de segurança em Ibicuí e municípios vizinhos.

Somente em 2024, a SSP inaugurou 72 unidades. "Importante destacarmos que nos últimos dois anos foram entregues 135 novas estruturas para as Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros", explicou o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira.

Acrescentou ainda que, em 2025, os investimentos na Segurança Pública continuarão como prioridade. "Efetivos estão em formação e no mês de janeiro temos novas estruturas para entregar. Seguiremos avançando na modernização das Forças da Segurança", completou o subsecretário Marcel.