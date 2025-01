Mulher é morta a facadas na Bahia e companheiro é suspeito do crime

O corpo de Júlia foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê para os procedimentos legais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher de 44 anos, identificada inicialmente como Júlia Batista, foi brutalmente assassinada a facadas em Central, cidade localizada no norte da Bahia. O caso é tratado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 40 anos.

O crime ocorreu na residência de Júlia, no Centro da cidade, na rua Antônio Lopes Lima. De acordo com informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, a 1ª Delegacia Territorial de Irecê prendeu o suspeito em flagrante pouco depois do ocorrido.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou Júlia já sem vida no chão. O Samu foi chamado, mas constatou o óbito da vítima no local. O corpo de Júlia foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê para os procedimentos legais.