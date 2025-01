Polícia Federal prende dupla por furto de encomendas dos Correios

No momento da prisão, foram apreendidas 21 encomendas - Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal, em parceria com os Correios, na última sexta-feira, 27, em Fortaleza (CE) prendeu dois homens em flagrante por furto de objetos postais. Um dos detidos era funcionário terceirizado da empresa pública, responsável pela entrega de encomendas. Ele usava sua posição para desviar pacotes, que eram levados para um depósito clandestino, onde ele e o segundo suspeito faziam a triagem das mercadorias.

A abordagem ocorreu logo após o terceirizado coletar as encomendas de sua rota. Em vez de seguir para a entrega, ele desviou os pacotes para o armazém. Posteriormente, ele registrava a entrega falsa no sistema oficial dos Correios, ocultando o desvio e causando prejuízos aos destinatários. No momento da prisão, foram apreendidas 21 encomendas que haviam sido desviadas e marcadas como entregues no sistema, no veículo usado pela dupla.

Leia também:

>> Mulher morre atropelada em Barreiras após discussão em bar

>> Posto no Festival Virada Salvador oferece suporte a grupos vulneráveis

>> Réveillon em Salvador 2025: veja como Estado investiu R$ 1,2 milhão na segurança

Ambos os suspeitos foram autuados por furto qualificado, com abuso de confiança e uso de artifícios fraudulentos.