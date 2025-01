Mulher morre atropelada em Barreiras após discussão em bar

Discussão em bar terminou em morte na cidade de Barreiras - Foto: Reprodução / TV Oeste

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de atropelar e matar uma mulher em Barreiras, na região oeste da Bahia. O suspeito de 18 anos discutiu com um dos seguranças de um bar e revoltado, tentou atingi-lo com o carro.

O jovem estava com o pai no bar e uma discussão sem motivo confirmado foi iniciada. Durante o atrito, o segurança teria agredido o idoso. Indignado, o homem entrou no carro e tentou atropelar o funcionário do estabelecimento.

A vítima Lindumira Francisca de Souza Neta não resistiu aos ferimentos. Um outro homem que estava no momento da confusão, deu entrada no Hospital do Oeste em estado grave.

De acordo com as primeiras apurações da Polícia, o jovem não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A investigação do caso é feita pela Delegacia de Barreiras.