Posto no Festival Virada Salvador oferece suporte a grupos vulneráveis

Festival Virada Salvador - Foto: Divulgação

Durante os cinco dias do Festival Virada Salvador 2025, um posto especializado estará à disposição para apoiar vítimas de crimes e discriminação. Localizado ao lado do camarote, o espaço SERVVIR, voltado para grupos vulnerabilizados, contará com equipes da Dercca, DAI, Deam e DPMCV.

O posto tem como objetivo prestar atendimento às vítimas de violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica, racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia, garantindo um atendimento imediato e especializado para quem precisar de apoio durante o evento. A atuação será realizada de forma integrada entre diversas delegacias e departamentos especializados.

De acordo com a diretora do DPMCV, delegada Patrícia Barreto, os servidores foram capacitados para atender o público vulnerabilizado. “Estamos presentes nos cinco dias do evento orientando os baianos e os turistas e executando nosso trabalho de polícia judiciária, protegendo, cuidando e servindo sempre”.