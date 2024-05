Incêndio atinge secador de grãos em Barreiras; não houve feridos | A TARDE

Um secador de grãos foi atingido por um incêndio na madrugada desta terça-feira, 30, em Luís Eduardo Magalhães. Não houve feridos. [Veja vídeo abaixo]





Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, para debelar as chamas, os agentes utilizaram um caminhão Auto Bomba Tanque (ATB) e contaram com o apoio de carros pipa.



Ainda de acordo com os bombeiros, por causa da grande quantidade de milho armazenado no secador, foi necessário fazer o resfriamento por etapas, para a remoção segura dos grãos, e permitir um combate eficaz até a completa extinção do incêndio. As chamas foram debeladas após 5h de combate.



As causas do incêndio ainda não foram determinadas. O Corpo de Bombeiros destacou que, em caso de princípio de incêndio, os cidadãos devem se abrigar em local seguro e acionar a corporação o quanto antes, através da central 193.