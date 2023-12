Incêndio causa crise de abastecimento de água em Guaratinga | A TARDE

Um incêndio que teve início no domingo, 3, está causando transtornos para o povoado de Pedra de Cajuita, em Guaratinga, no interior da Bahia. Os moradores do local estão sofrendo com o desabastecimento de água. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros está trabalhando no local.

Os moradores das áreas elevadas do povoado são os mais afetados. O fornecimento de água está sendo comprometido por danos nas tubulações causados pelo incêndio. Parte do sistema que utiliza a gravidade para distribuir água foi severamente afetado.

De acordo com autoridades municipais, o incêndio teve causas naturais, principalmente pelo intenso calor. A prefeitura está considerando a possibilidade de enviar um caminhão-pipa para auxiliar os moradores. A expectativa é de normalização dos serviços em três ou quatro dias.

Suporte aéreo foi solicitado ao Corpo de Bombeiros, que tem enfrentado dificuldades devido ao terreno.