PERDA TOTAL
Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo
Fogo se alastrou nas primeiras horas de 2026
Por Luiza Nascimento
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente dois estabelecimentos, na madrugada desta quinta-feira, 1º, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Uma marcenaria e uma carpintaria, localizadas na Rua Dr. Fernando Ferrari, próximo a Avenida João Durval Carneiro, em uma área conhecida como "Feira da Madeira" foram totalmente incendiadas.
Os proprietários foram acionados por volta de 1h, quando celebravam a chegada de 2026. Nenhuma mercadoria foi salva.
Ambos afirmam ter desligado os disjuntores ao fechar as lojas.Eles suspeitam que fogos de artifício usados por populares tenham causado o incêndio, no entanto, a perícia irá apurar as circunstâncias.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militares de Feira de Santana cpnseguiram debelar as chamas. A Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil estiveram no local para dar suporte a operação de combate as chamas e avaliar os danos as estruturas.
Veja o vídeo do incêndio:
Perigo na vizinhança
As chamas atingiram uma casa vizinha, que teve uma das paredes danificadas. Na residência, moram duas idosas.
Segundo a Defesa Civil, elas estão abrigadas na casa do vizinho e, por isso, não necessitarão de abrigo. No entanto, a Secreatria de Desenvolvimento Social será responsável por acompanhar o caso e prestar a assistência necessária.
