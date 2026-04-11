Incêndio destrói ônibus e gera nuvem de fumaça em Lauro de Freitas

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Incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã deste sábado, 11. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma densa nuvem de fumaça cinza tomando conta do céu.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), cinco ônibus da frota escolar da empresa Atlântico Transportes pegaram fogo. Eles prestavam serviço no município de Lauro de Freitas.

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A frota atingida contava com 41 veículos escolares antes do incêndio. Apesar da perda de cinco ônibus, 36 saíram intactos. A ação rápida de funcionários e dos moradores da localidade impediu que uma tragédia acontecesse. Felizmente, ninguém ficou ferido.



Mesmo com o impacto das chamas, o transporte coletivo da cidade não sofreu alterações, e as linhas seguem operando normalmente ao longo deste sábado, 11.

Apesar do susto, a frota responsável pelo transporte coletivo de passageiros que operam nas linhas Arembepe, Canto dos Pássaros, Monte Gordo, Praia do Fortes e demais destinos da Linha Verde não foram afetadas, pois não ficam na mesma garagem do incêndio.

Os ônibus que circulam pelo município de Lauro de Freitas seguem em operação normal ao longo deste sábado, 11.