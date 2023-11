Incêndio em aterro sanitário na RMS é debelado após 5 dias | A TARDE

O incêndio no aterro sanitário Quingoma, em Lauro de Freitas, foi debelado após cinco dias de atuação do Corpo de Bombeiros. Cerca de 30 profissionais do 10º BBM, em Camaçari, e seis viaturas, trabalharam na operação que teve início na segunda-feira, 30, e foi finalizada no final desta tarde. Materiais de fácil combustão foram encontrados no local, o que complicou ainda mais o trabalho dos servidores.

“Por se tratar de um aterro com bastante material de poda de árvores, móveis, papelão e outros recicláveis estava havendo queima lenta e em profundidade do material. Nossa estratégia foi revirar todo o material com máquinas, ao mesmo tempo em que os bombeiros avançavam no combate”, explicou o capitão BM Jurandi Santos Araújo.

Durante dias de trabalho, os militares conseguiram combater os focos de incêndio e debelar os pontos de calor. Eles tiveram apoio de máquinas como retroescavadeiras durante a ação. “O maquinário foi fundamental para o avanço da operação. Nossos bombeiros também atuaram com muita precisão”, concluiu o oficial.