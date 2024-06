Incêndio em galpão na RMS é controlado; Bombeiros atuam no rescaldo

Apesar dos transtornos, não houveram feridos na ocorrência - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O incêndio no depósito em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pelas equipes, nesta segunda-feira, 17, em contato com o Portal A TARDE.



De acordo com a guarnição, o incêndio teve início na tarde de domingo, 16, por volta das 14h, no centro de distribuição e escritório administrativo da Baianão, empresa voltada para lojas de departamento.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser averiguada com a perícia. No entanto, segundo o capitão Osvaldo Lima, o local "tem muito material combustível, como madeira, espuma e plástico".

Apesar dos transtornos, não houveram feridos na ocorrência. Agora, o Corpo de Bombeiros atuam no rescaldo do local, que consiste em resfriar o material que pegou fogo para evitar que a chama retorne.