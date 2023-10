Incêndio na Serra do Candombá é controlado por Corpo de Bombeiros | A TARDE

O incêndio na Serra do Candombá, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, foi controlado neste domingo, 15, por Bombeiros militares da Base Chapada. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

A ação acontece também com os brigadistas do ICMBio além de outros brigadistas voluntários daquela região. O incêndio foi controlado na noite deste sába, 14, pelos brigadistas que atuam na área.

As chamas tiveram início durante o dia de sábado, no povoado de Caeté-Açu, conhecido como Vale do Capão. Moradores da região relatam que há muita fumaça por causa das chamas e o fogo se alastra para fora da Serra.

A Brigada Voluntária Vale do Capão (BV-VC), da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC), divulgou nas redes sociais um pedido de contribuição em qualquer valor no Pix (Pix: acvc[email protected] / 04-131-046-0001-09) para ajudar nos equipamentos de combate a incêndio.