Incêndios no Capão mobilizam bombeiros, voluntários e aviões | A TARDE

Incêndios florestais que atingem o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, deste o último sábado (30), têm gerado intensa mobilização.



Para combater os incêndios, uma operação acontece com a participação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), do Instituto Chico Mende (ICMBio) e de brigadistas voluntários, junto com dois aviões modelo Air Tractor, que auxiliam as equipes de solo no combate.

De acordo com informações do Portal A TARDE deste fim de semana, há dois focos de incêndio. Um está próximo da trilha da Cachoeira da Fumaça, enquanto o outro fica na trilha para a Cachoeira da Purificação.

Divulgação | CBMBA