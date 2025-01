Indígena é morta a facadas em tentativa de assalto durante caminhada

As investigações seguem em andamento - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma indígena de 58 anos foi morta a facadas durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira, 15, na cidade de Ilhéus, destino turístico do sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no momento em que Eurides Monteiro Nascimento Carmo fazia uma caminhada com um amigo, em um trecho da BA-001, mais conhecida como Rodovia Ilhéus-Olivença.

A testemunha contou que a mulher foi esfaqueada logo depois do anúncio do assalto, mesmo sem reagir. O amigo tentou ajudar, usando um guarda-chuvas para afastar os suspeitos, mas acabou esfaqueado na barriga.

Eurides morreu no local do crime. Já o amigo foi socorrido e levado para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O velório aconteceu ainda na manhã desta quarta. O sepultamento acontecerá em Buerarema, também no sul do estado. Não há informações ainda sobre autoria do crime. O caso é apurado pela Delegacia de Ilhéus.