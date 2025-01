Operação contra crimes patrimoniais é deflagrada em Salvador

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Com o objetivo de reduzir os índices de crimes patrimoniais em Salvador, o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da Coordenação de Operações Policiais (COP), deu início à Operação Território. A ação está focada em abordagens, checagens de mandados de prisão em aberto e investigações em áreas com alta incidência desse tipo de delito.

Na terça-feira, 12, as equipes realizaram operações no bairro Caminho das Árvores. Durante a ação, diversas pessoas foram conduzidas à 16ª Delegacia Territorial da Pituba por não possuírem documentos pessoais para identificação. Além disso, materiais com suspeita de origem furtada ou roubada foram apreendidos.

Leia também:

>> MP-BA denuncia venda irregular de alvarás de táxi em São Félix

>> Samsung aumenta o ecossistema Galaxy AI no Brasil

>> Roubo de cargas tem redução de 41,7% nas rodovias baianas em 2024

A operação conta com a participação de oito equipes operacionais do Depom, totalizando 28 policiais civis. "Até o Carnaval, o Departamento pretende colocar em campo a Operação Território em três áreas diferentes por semana, em regiões com alta incidência de ocorrências", informou o diretor do Depom, delegado Arthur Gallas.