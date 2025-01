Samsung aumenta o ecossistema Galaxy AI no Brasil

Samsung divulga lançamento do Galaxy Book4 Edge. - Foto: Divulgação

A Samsung anunciou o de lançamento do Galaxy Book4 Edge, no Brasil. O aparelho foi desenvolvido para entregar uma performance ligada à Inteligência Artificial da Galaxy AI, maximizando a produtividade do usuário. Este novo PC traz um design totalmene portátil e sustentável, sendo ideal para que quer conveniência e eficiência para o dia a dia. Além de contar com o Copilot+ para promover uma nova experiência conectada alimentada por AI.

O Galaxy Book4 Edge conta com uma tecla exclusiva dedicada ao Copilot iniciando rapidamente a interação com a AI do dispositivo assim que acionada, além de oferecer interação com a inteligência artificial mesmo no modo offline. Em termos de visualização, o Galaxy Book4 Edge oferece uma tela imersiva Full HD de 15,6 polegadas, com taxa de atualização de 60Hz. O dispositivo tem como diferencial o desempenho otimizado da NPU Qualcomm® Hexagon™ 45 TOPS, que executa 45 cálculos (TOPS) por segundo para uma melhor experiência de uso atrelado à inteligência artificial.

“O Galaxy Book4 Edge chega ao Brasil para atender ao consumidor que precisa de performance elevada e novas opções para otimização da sua produtividade. Com recursos de AI, este notebook entrega eficiência e processamento de dados com um excelente desempenho, juntamente a um design portátil, uma bateria de longa duração e recursos de conectividade que vão elevar a experiência do usuário a outro nível”, afirma Matheus Benatti, gerente sênior da área de notebooks e tablets da Samsung Brasil.

Com sua plataforma inteligente e conectividade de ecossistema de próximo nível, os mais novos Galaxy Books são construídos com AI centralizada para ajudar os usuários a fazer mais. Veja abaixo como isso é possível.

Novas formas de se conectar e comunicar com o Galaxy Book4 Edge

Desenvolvido para que o usuário obtenha mais eficiência em sua rotina simplificando as tarefas diárias, o Galaxy Book4 Edge entrega ferramentas como o Recall, que grava todas as atividades do dispositivo mesmo de maneira offline. Dessa forma, o usuário pode retomar pesquisas, conversas, arquivos e todas as atividades realizadas no notebook buscando pelo assunto que deseja. O recurso também permite a criação de documentos com fotos e textos, montando documentos prontos para apresentações e até retrospectivas. A ferramenta cria ainda apresentações e resumos com base em trocas de e-mails considerando usuários e assuntos específicos. Além disso, ao criar uma apresentação ou relatório, o Recall facilita a busca de dados e informações que podem auxiliar na produção do documento, maximizando a produtividade e a eficiência do usuário.

| Foto: Divulgação

Além de acionar essas ferramentas do seu smartphone para elevar sua conectividade e o uso integrado entre dispositivos, com o Galaxy Book4 Edge você pode fazer uso de recursos como o Circule para Pesquisar com o Google, para encontrar informações sobre imagens e textos na tela; o Assistente de Fotografia, para editar fotos de maneira simples e eficiente; e a Tradução Simultânea com Galaxy AI, para uma comunicação sem esforços durante chamadas e trocas de mensagens. Além disso, as ferramentas Chat Inteligente e Intérprete facilitam a comunicação em diferentes idiomas por texto e até pessoalmente.

Também voltado à produtividade do usuário, o Assistente de Transcrição ajuda a transformar arquivos em áudio do gravador de voz em textos. A ferramenta também cria resumos instantâneos das gravações e encontra mais informações para agregar conteúdo ao seu material. Já o Assistente de Notas contribui com a tradução, correção ortográfica e até a criação de resumos para as suas anotações mais importantes, facilitando a redação de documentos textuais e a criação de apresentações.

Os recursos de AI do Galaxy Book4 Edge vão além dos documentos e arquivos em textos. Com o Cocreator, é possível desenhar qualquer imagem que você tenha imaginado com apenas um comando via texto descritivo. A ferramenta também permite que você transforme esboços em imagens completas e altere o fundo de uma imagem já existente. O Cocreator no Galaxy Book4 Edge ainda possibilita que você escolha um estilo de arte para as suas imagens, finalizando-as nos formatos de anime, pinturas a óleo, 3D e muito mais. Já o Efeitos de estúdio do Windows torna a sua experiência com chamadas de vídeo mais agradável, adicionando efeitos de desfoque, enquadramento automático, foco de voz e oferecendo uma série de filtros e efeitos de iluminação para melhorar a sua imagem na tela.

Conhecido por oferecer uma experiência conectada e recursos que otimizam as tarefas diárias, o Ecossistema Galaxy também está presente no Galaxy Book4 Edge, entregando ferramentas que contribuem para a sua produtividade no dia a dia. Utilize o Quick Share para enviar a receber arquivos de maneira rápida e segura; acione o recurso de Segunda Tela para usar o seu tablet Galaxy como um monitor adicional, e controle seu smartphone utilizando apenas o mouse e o teclado do seu notebook com a ferramenta Multicontrole.

Outros recursos do notebook que contribuem com a rotina do usuário. O Galaxy Book4 Edge também vem com o recurso Celular como Plug-in, que permite uma maior interação entre dispositivos. Com o recurso, você pode iniciar buscas no seu smartphone Galaxy, seja por pesquisas na web, imagens e arquivos em geral mesmo sem o celular por perto. Já com o recurso Link para Windows é possível usar o seu smartphone Galaxy sem tirá-lo do bolso, fazendo tudo pela tela do notebook. Você pode, por exemplo, abrir aplicativos, copiar e colar fotos da galeria de imagens, recuperar e dar continuidade às pesquisas e buscas na web, utilizar o Samsung Notes para criar e recuperar anotações importantes, ouvir e criar gravações de áudio, e muito mais.

Outros diferenciais do Galaxy Book4 Edge

Para elevar a mobilidade do usuário que está sempre em movimento, o Galaxy Book4 Edge tem um corpo em metal fino e leve com apenas 15mm de espessura e peso de 1.50kg, facilitando o transporte e o armazenando para acompanhar até às rotinas mais intensas. Além disso, o Galaxy Book4 Edge é protegido pelo Samsung Knox, a plataforma de segurança da Samsung, que oferece múltiplas camadas de segurança ao dispositivo, protegendo as informações e dados do usuário assim que o dispositivo é ligado.

Com uma bateria de longa duração que pode durar até 27 horas de reprodução de vídeo, o Galaxy Book4 Edge acompanha o usuário em sua jornada diária até nas rotinas mais intensas. O dispositivo ainda oferece carregamento super rápido que pode atingir até 45% da carga em 30 minutos, para os casos em que o usuário tem pressa e pouco tempo disponível entre os compromissos. Além disso, você pode usar um único carregador Samsung para todos os seus dispositivos Galaxy, diminuindo peso e volume de cabos.

Disponibilidade

O Galaxy Book4 Edge já está disponível no Brasil com entregas a partir de 3 de fevereiro de 2025. Para os consumidores, será disponibilizado na Loja Online da Samsung um combo com preço especial do Galaxy Book4 Edge com o fone de ouvido Galaxy Buds3 – para aquisições realizadas até o dia 8 de fevereiro de 2025.

O dispositivo pode ser encontrado na cor Prata Azulado com conexão Wi-Fi7, memória de 16GB e armazenamento de 512GB. Disponível nas lojas físicas e online da Samsung e nas principais varejistas do país, pelo preço sugerido de R$ 7.999,00.