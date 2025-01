Roubo de cargas tem redução de 41,7% nas rodovias baianas em 2024

Foram registradas 172 ocorrências do crime - Foto: Divulgação / SSP

As operações de policiamento ostensivo e investigação das Forças de Segurança da Bahia resultaram em uma redução de 41,7% no número de roubos de cargas nas rodovias baianas em 2024, comparado ao ano anterior. No total, foram registrados 176 casos durante os 12 meses de 2024, enquanto no mesmo período de 2023, a Bahia registrou 302 ocorrências desse tipo de crime.

O delegado Rodolfo Figueiredo, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decarga), ressaltou o trabalho contínuo para diminuir esses crimes nas rodovias. "É um reflexo direto, não só da atuação da Decarga, como também nas unidades integrantes do interior, que trabalham subsidiariamente na atuação e repressão. As ações dessas unidades, que também atuam inicialmente com os registros e as primeiras providências, para serem iniciadas as apurações", destacou.

Leia também:

>> Perseguição com faca causa pânico em via movimentada de Salvador

>> Idoso morre afogado em cisterna com 15 metros de profundidade

>> Vídeo: caveirão da PM derrapa e atinge veículos durante operação

Figueiredo também mencionou as ações integradas entre as Forças de Segurança. "Ajudaram e impactaram na redução desses índices e a Polícia Civil continuará realizando esforços para que cada vez mais seja combatido esse tipo de delito na Bahia", completou.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, desempenha um papel fundamental nas rodovias baianas, realizando operações preventivas e de fiscalização. Além disso, o monitoramento é auxiliado pelo Sistema de Reconhecimento de Placas Veiculares da Secretaria da Segurança Pública.