Vídeo: Caveirão da PM derrapa e atinge veículos durante operação

A operação no Complexo do Alemão fazia parte de uma ação mais ampla que também percorreu o Complexo da Penha - Foto: TV Globo/Reprodução

Um veículo blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, conhecido como Caveirão, derrapou enquanto tentava subir uma ladeira no Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade, durante uma operação na manhã desta quarta-feira , 5. O incidente ocorreu quando o blindado, descontrolado, desceu a ladeira e atingiu três carros e uma moto estacionados na via.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do acidente, quando o blindado tenta subir a ladeira, mas a grande quantidade de óleo espalhado no asfalto, que formava uma camada densa, provocou a perda de controle do veículo. O óleo, jogado por traficantes, fazia com que o blindado atingisse os veículos estacionados.

⚠️As forças de segurança do RJ prenderam, nesta quarta-feira (15), 7 integrantes do Comando Vermelho em mais uma fase da Operação Torniquete nos complexos… pic.twitter.com/oQCNmhFLlz — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 15, 2025

A operação no Complexo do Alemão fazia parte de uma ação mais ampla que também percorreu o Complexo da Penha. Os agentes estavam cumprindo 13 mandados de prisão, sendo que um 14º alvo foi morto em um confronto relacionado à disputa de territórios.

Durante a operação, houve confronto armado entre policiais e traficantes, que ergueram barricadas e jogaram óleo no asfalto para impedir o avanço dos blindados. Em outro ponto do complexo, os PMs utilizaram maçaricos para abrir caminho. Um trilho de trem foi improvisado como cancela e teve de ser quebrado a fogo. Retroescavadeiras também foram mobilizadas para dar suporte à operação.