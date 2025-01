Menino de 8 anos morre após colidir com caçamba no sul da Bahia

A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Um acidente ocorrido em Itapé, no sul da Bahia, resultou na morte de um menino de 8 anos, nesta terça-feira, 14. Ele colidiu com uma caçamba enquanto andava de bicicleta na Rua Agnaldo Severo, no centro da cidade.

Segundo informações da TV Santa Cruz, a vítima foi identificada como Matheus Ramos Batista. O menino foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista da caçamba foi levado à delegacia, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Após o procedimento, ele foi liberado. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente.