Inmet coloca Bahia sob risco de tempestades e ventos de 100 km/h

Siga o A TARDE no Google

Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia - Foto: Ilustrativa/Freepik

A Bahia está entre os 18 estados brasileiros que entraram em alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o comunicado, boa parte dos estados corre risco de tempestades e chuvas intensas. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 19.

Segundo o Inmet, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos que podem ultrapassar os 100 km/h, aumentando o risco de transtornos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da Bahia, estão sob alerta os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

Sul e Sudeste concentram maior risco

Embora o alerta abranja boa parte do país, a situação é considerada mais crítica na Região Sul e em parte do Sudeste. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo concentram avisos combinados de tempestades e chuvas intensas.

Nessas áreas, há risco de:

Cortes de energia elétrica e descargas elétricas;

Queda de galhos e árvores devido aos ventos fortes;

Alagamentos repentinos em áreas urbanas.

Alerta para baixa umidade em outros estados

Enquanto parte do país enfrenta risco de tempestades, estados como Goiás, Pernambuco e Espírito Santo, além de outras áreas do Norte e Nordeste, estão sob alerta amarelo para baixa umidade do ar, indicando uma situação climática oposta.