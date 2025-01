Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia; saiba as cidades

O grau de severidade é de perigo potencial. - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para a Bahia, com chance de chuva e ventos intensos. O aviso do nível amarelo é válido para mais 15 estados até esta quinta-feira, 2. O grau de severidade é de perigo potencial.

Na Bahia, as cidades atingidas estão situadas no Centro Sul, Sul, Extremo Oeste e Vale São-Franciscano. Porto Seguro, Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, São Félix do Coribe, Piripá e Itapetinga são alguns dos municípios afetados.

De acordo com o alerta, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia - sendo a média comum 18 km/h - e ventos intensos com 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.