Inquérito do MPT deve apurar morte de trabalhador em fábrica de móveis | A TARDE

O Ministério Público do Trabalho - Bahia (MPT-BA) instaurou um inquérito civil para apurar o acidente de trabalho que causou a morte do jovem Luís Carlos da Silva Rodrigues, de 19 anos, em Conceição do Coité, a cerca de 250 km de Salvador.

Segundo informações no local, Luíz trabalhava em uma loja de móveis quando, ele e mais três trabalhadores retiraram uma folha de MDF de um empilhamento que estava encostado numa parede da fábrica de móveis, quando a placa caiu sobre o corpo do jovem. O acidente aconteceu no dia 29 de novembro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local e constatou a morte do trabalhador.

O MPT-BA deve investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente e elucidar as circunstâncias da morte. Foram solicitadas informações ao órgão de fiscalização de casos de acidentes de trabalho fatais e realização da perícia, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA). Outros órgãos como Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros também devem participar da investigação.