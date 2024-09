Inscrições para concurso dos Correios terminam neste domingo; veja

Inscrição para o concurso dos Correios se encerram neste domingo - Foto: Divulgação/Agência Brasil

Terminam neste domingo, 8, às 22h, as inscrições para o novo concurso público dos Correios. Os candidatos podem se inscrever por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizadora do processo seletivo.

No total são 33 oportunidades com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As vagas são para cargos da área de medicina e segurança do trabalho, e se dividem entre quatro especialidades:



Técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) - salário inicial: R$ 3.672,84;

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.583,54;

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48;

Médico do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48.

Além do salário, os Correios oferecem plano de cargos e outros benefícios, com possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde

O concurso

O processo seletivo irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas). A seleção terá as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Os candidatos devem pagar taxa de inscrição de R$ 70.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.