BAHIA
Inscrições para vagas de estágio na Petrobras terminam nesta quarta
Oportunidades contemplam Salvador e Camaçari com bolsas de R$ 1,8 mil
As inscrições para o programa de estágio da Petrobras terminam nesta quarta-feira, 3. As oportunidades contemplam Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e oferecem bolsa-auxílio de R$ 1.825 para estudantes de nível superior.
Ao todo, o edital disponibiliza cerca de 150 vagas em diferentes estados do país. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial da Petrobras até o fim do dia. O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com atuação de segunda a sexta-feira.
Além da bolsa, os selecionados terão direito a vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado, conforme previsto na legislação.
A estatal não informou quantas vagas serão destinadas especificamente para as cidades baianas. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Confira oportunidades:
As oportunidades fazem parte do Programa de Estágio de Estudantes 2026 e abrangem diversas áreas, como:
- Administração de Empresas
- Advocacia
- Análise de Sistemas
- Biblioteconomia
- Biologia
- Ciência de Dados
- Ciências Atuariais
- Ciências Contábeis
- Economia
- Enfermagem
- Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química)
- Geofísica
- Geologia
- Jornalismo
- Marketing
- Oceanografia
- Relações Públicas.
Também há vagas para cursos ligados à tecnologia, como Análise de Sistemas, Ciência de Dados e áreas relacionadas à Inteligência Artificial.
Processo seletivo
O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática, Raciocínio Lógico, Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de conteúdos sobre a Petrobras.
Após concluir a inscrição, os candidatos já estarão aptos para realizar a avaliação online. A classificação final será definida com base no desempenho obtido na prova.
Além da Bahia, o programa oferece oportunidades em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará e Amazonas.