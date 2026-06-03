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Inscrições para vagas de estágio na Petrobras terminam nesta quarta

Oportunidades contemplam Salvador e Camaçari com bolsas de R$ 1,8 mil

Victoria Isabel
Por
Estágio terá carga horária de 20 horas semanais
Estágio terá carga horária de 20 horas semanais - Foto: Divulgação

As inscrições para o programa de estágio da Petrobras terminam nesta quarta-feira, 3. As oportunidades contemplam Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e oferecem bolsa-auxílio de R$ 1.825 para estudantes de nível superior.

Ao todo, o edital disponibiliza cerca de 150 vagas em diferentes estados do país. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial da Petrobras até o fim do dia. O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com atuação de segunda a sexta-feira.

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Além da bolsa, os selecionados terão direito a vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado, conforme previsto na legislação.

A estatal não informou quantas vagas serão destinadas especificamente para as cidades baianas. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira oportunidades:

As oportunidades fazem parte do Programa de Estágio de Estudantes 2026 e abrangem diversas áreas, como:

  • Administração de Empresas
  • Advocacia
  • Análise de Sistemas
  • Biblioteconomia
  • Biologia
  • Ciência de Dados
  • Ciências Atuariais
  • Ciências Contábeis
  • Economia
  • Enfermagem
  • Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química)
  • Geofísica
  • Geologia
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Oceanografia
  • Relações Públicas.

Também há vagas para cursos ligados à tecnologia, como Análise de Sistemas, Ciência de Dados e áreas relacionadas à Inteligência Artificial.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática, Raciocínio Lógico, Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de conteúdos sobre a Petrobras.

Após concluir a inscrição, os candidatos já estarão aptos para realizar a avaliação online. A classificação final será definida com base no desempenho obtido na prova.

Além da Bahia, o programa oferece oportunidades em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará e Amazonas.

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Bahia estágio Petrobras

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