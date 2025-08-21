AVANÇO
Inspetoria do Crea-BA em Juazeiro ganha sede própria
Serviço funcionava em espaço alugado há 48 anos, atendendo 180 profissionais por mês em apenas 80m²
Por Redação
Engenheiros e agrônomos de Juazeiro e região vão ganhar uma sede do Crea-BA para chamar de sua. A nova inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) será inaugurada no dia 29 de agosto, às 18 horas, em evento aberto ao público.
Localizada na Rua XV de Julho, s/n, no bairro Jardim Novo Encontro, o imóvel representa um avanço significativo para a instituição, que funcionava desde 14 de outubro de 1977 em um espaço alugado de apenas 80m².
O novo prédio possui 374m² de área construída, com auditório para 68 pessoas, salas de coworking equipadas e banheiros separados por gênero. A inspetoria realiza atualmente entre 160 e 180 fiscalizações mensais, atendendo engenheiros, agrônomos e demais profissionais registrados.
Compromisso com o interior
Para o engenheiro agrônomo Fabrício Almeida de Souza, a nova sede representa um marco: "Desde minha formatura em 2015, o Crea tem sido fundamental para minha carreira. O espaço de coworking será essencial para os profissionais da região".
O presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, reforça o compromisso do Conselho com o interior do estado: "Esta nova sede consolida nosso compromisso com os profissionais do interior, oferecendo estrutura digna para fiscalização e valorização das profissões da engenharia, agronomia e geociências em todo o Vale do São Francisco".
