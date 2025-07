Fundação José Silveira avança na saúde digital integrada com inauguração

Evento de lançamento do Teleambulatório Biopsicossocial da Fundação José Silveira (FJS) - Foto: Divulgação

A Fundação José Silveira (FJS) inaugurou, nesta segunda-feira, 21, seu Teleambulatório Biopsicossocial. O evento teve como destaque a conferência “Saúde Digital com Logística, Inovação, Eficiência e Humanização”, conduzida pelo Prof. Dr. Chao Wen, curador técnico-científico do Núcleo de Telessaúde da FJS e referência nacional no tema.

“Vocês acabam de construir uma unidade física que pode fazer a diferença para o sistema de saúde do país. Saúde digital não é para substituir a saúde; é para garantir saúde sem distância”, afirmou Dr. Chao durante sua fala.

A perspectiva sobre o alcance da tecnologia foi reforçada por Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e Inovação da FJS.

“Este novo serviço traduz como a Fundação entende o cuidado: conectado com as reais necessidades da população, guiado por evidências científicas, sustentado por valores humanos e impulsionado por tecnologia e logística.”

O Teleambulatório Biopsicossocial

Liderado por Monica Moreira, gerente de Desenvolvimento e Assuntos Institucionais, o novo espaço, localizado na sede da Fundação José Silveira, no bairro da Federação, conecta unidades próprias e serviços gerenciados pela Instituição em diversas regiões da Bahia.

Essa estrutura possibilita um atendimento integrado com foco no cuidado físico, psicológico e social, especialmente para populações com mobilidade reduzida ou dificuldades de deslocamento. Atualmente, a rede já conta com cinco teleconsultórios em Salvador, quatro consultórios digitais em Jequié, além de telecarts em Jacobina e na Santa Casa de Jequié.

Para o presidente da Fundação José Silveira, Dr. Geraldo Leite, o projeto está alinhado às transformações do mundo contemporâneo.

“Vivemos a sociedade da informação e do conhecimento. O avanço tecnológico preside todos os momentos da nossa vida. Estamos diante de um admirável mundo novo.”

Com essa iniciativa, a FJS consolida seu papel de protagonista na integração da saúde digital com o cuidado humanizado, ampliando o acesso e a qualidade do atendimento em todo o estado.