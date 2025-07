Fundação José Silveira lança corrida em prol de Pessoas com Deficiência

- Foto: Divulgação

A Fundação José Silveira (FJS) lançou a Corrida Saúde Crônica, uma iniciativa que une promoção da saúde, prática esportiva e compromisso social. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), unidade assistencial da FJS e referência no cuidado a pessoas com deficiência na Bahia.

Idealizada por Leila e pela Dra. Marilea Souza, médica especialista em gastroenterologia e maratonista, a corrida está marcada para o dia 28 de setembro e terá percursos de 5km e 10km, além de caminhada. A largada será em frente ao IBR, no bairro de Ondina.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site.

A prova contará com categorias masculina, feminina e uma exclusiva para Pessoas com Deficiência, com subdivisões para cadeirantes e não cadeirantes. Os detalhes completos do regulamento e das premiações estão disponíveis no site de inscrição.



Para Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e Inovação da Fundação José Silveira, a corrida é um convite à busca cotidiana pela longevidade saudável.

“Precisamos caminhar lado a lado com a saúde. Porque saúde é algo que se constrói: nas pausas que precisamos respeitar, nas escolhas que nos fortalecem e na rotina que cultivamos com consciência. Essa corrida e caminhada são parte do que deveria ser permanente, uma prática sustentada por nossas decisões. Acredito que viver bem é isso: manter o essencial por perto”, afirma.