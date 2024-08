Instituto baiano de saúde se destaca em congresso no México

- Foto: Divulgação

O Instituto Ramon Mendes, organização baiana que funciona como um centro integrado de referência em cirurgia colorretal minimamente invasiva no estado, participou do prestigiado LXIX Congresso Internacional de Coloproctologia “Rafael Sánchez Morett”, realizado entre os dias 13 e 16 de agosto, em Playa del Carmen, no México.

Marcaram presença no evento, representando o instituto, o Dr. Ramon Mendes e a Dra. Joana Pessoa. O congresso reuniu especialistas de diversas nacionalidades, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e apresentando as mais recentes inovações no tratamento de doenças coloproctológicas.

Durante o congresso, o Dr. Ramon Mendes apresentou algumas palestras sobre tratamentos minimamente invasivos para fístulas anorretais, cirurgia de cisto pilonidal por vídeo e abordagens modernas para o tratamento da doença hemorroidária. Esses procedimentos de ponta proporcionam aos pacientes menos dor, uma recuperação mais rápida e resultados estéticos superiores.

| Foto: Divulgação

A Dra. Joana Pessoa, por sua vez, coordenou o curso de ultrassom 360 endorretal, compartilhando as indicações de uso e demonstrando a aplicação prática dessa tecnologia avançada.



A participação ativa do Dr. Ramon Mendes e da Dra. Joana Pessoa neste evento internacional reforça o compromisso contínuo do Instituto Ramon Mendes com a excelência e inovação no tratamento de doenças coloproctológicas.