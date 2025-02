Integrante de facção morre após confronto com a PM na RMS

- Foto: Divulgação/PMBA

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi morto durante confronto com a Polícia Militar na zona rural de São Sebastião do Passé, na terça-feira, 21. A operação aconteceu na Fazenda Pará, após informações de que os criminosos planejavam ataques contra um grupo rival.

Durante uma incursão em área de mata de difícil acesso, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Após o confronto, um homem, identificado como vulgo "Cara de Ladrão", foi encontrado ferido, ao lado de uma pistola e um saco com entorpecentes. O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Albino Leitão, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram apreendidos 01 pistola PT 92 (n° L85183) com duas munições intactas; 100 g de maconha; 18 g de crack; 01 celular Motorola preto; 01 motocicleta CG 160 vermelha, sem placa e com numeração suprimida.

A operação contou com equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e do Serviço de Inteligência (SOINT).