Inusitado: gato e cachorro cruzam e geram filhotes; veja

O caso do nascimento dos filhotes de um possível cruzamento de gato com cachorro chamou atenção nas redes sociais neste sábado, 16. O caso aconteceu no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Em meio à repercussão, gravações do momento em que os animais nasceram viralizaram.

Na gravação é possível ver um filhote com características de gato e cachorro. O vídeo também mostra a proprietária do cachorro considerando a situação como “o fim do mundo”.

Os tutores de Pirulito, da raça pinscher, contudo, relatam que já flagraram o cachorro em cima da gata.

