Caseiro é preso suspeito de matar médica a pauladas e esconder corpo

Um caseiro, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira, 11, suspeito de assassinar a pauladas a médica Lea Cândida Valverde de Rezende, de 70 anos, proprietária de uma fazenda.

O crime teria acontecido no dia 2 de novembro, em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, após uma discussão entre a médica e o caseiro. O homem contou à polícia que Lea havia combinado de repassar a ele uma porcentagem da venda de cabeças de gado, mas que isso não aconteceu.

De acordo com a Polícia Civil, Lea estava em cima de um cavalo quando o suspeito a puxou pelos cabelos. Já no chão, ela levou três pauladas na cabeça e morreu.

O suspeito fugiu para Cataguases, em Minas Gerais, com o carro e cartões da vítima. Para conseguir vender todas as cabeças de gado da fazenda, ele contratou um outro rapaz para a função.

Nesta segunda-feira, depois de ser encontrado pela polícia de Sapucaia (109ªDP), ele levou os agentes até o local onde havia jogado o corpo da médica.

Lea era de Niterói (RJ), mas ia com frequência à cidade por conta da fazenda. O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) começou a investigar o desaparecimento após uma colega de trabalho estranhar o fato dela não ter ido trabalhar no dia 6 de novembro.

Lea Candida Valverde de Rezende é inscrita no Conselho Federal de Medicina (CFM) há 46 anos.