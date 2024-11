Quatro pessoas morrem em acidente com candidatos do Enem na Bahia

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil. - Foto: Reprodução redes sociais

Quatro pessoas da mesma família morreram após um acidente de trânsito na BA-144, em trecho da rodovia baiana que liga Morro do Chapéu a Bonito, na Chapada Diamantina. A colisão frontal foi entre um carro de passeio e um ônibus escolar que transportava participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na noite de domingo, 10.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a instituição, o motorista do ônibus fugiu do local após a ocorrência, que deixou ainda outras cinco pessoas feridas.

Todas as vítimas que morreram estavam dentro do carro de passeio. Entre elas, uma estava grávida. A parte frontal de veículo ficou destruída.

As pessoas foram identificadas como:

Tarcísio Oliveira de Jesus, de 31 anos (condutor e motorista da Assistência Social do município de Bonito);

Eulália Lima, de 29 anos, com sete meses de gestação (atendente de caixa) - esposa de Tarcísio;

Laura Silva Souza, de 67 anos - mãe de Eulália;

Olindo Lima, de 85 anos - pai de Eulália;

Tarcísio e a sogra morreram ainda no local. Eulália faleceu a caminho de Irecê, enquanto Olindo chegou a dar entrada no Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos deles serão velados na quadra da Escola Municipal Adalberto Pereira, na tarde desta segunda-feira, 11.

Um quinto ocupante do veículo sobreviveu. O homem foi identificado como Luan Oliveira, irmão de Tarcísio.

Ele também foi internado no Hospital Regional de Irecê. Teve o braço quebrado, sofreu um corte na barriga e deve passar por cirurgia. O estado de saúde de Luan não é considerado grave.

Ocupantes do ônibus

Quanto aos ocupantes do ônibus escolar, quatro pessoas tiveram ferimentos considerados leves. Três delas foram levadas para o Hospital Municipal de Bonito e a quarta foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo/ Morro do Chapéu.

Entre essas vítimas está uma estudante de 18 anos, que fraturou a clavícula. Nesta segunda, 11, a jovem foi regulada para a Santa Casa de Misericórdia de Rui Barbosa.