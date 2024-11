Estudante de medicina que matou mãe é indiciado por feminicídio

Carlos cursava o 12° período do curso de medicina - Foto: Reprodução

O estudante de medicina, Carlos Eduardo Aquino Cardoso, que atropelou e matou a própria mãe na Avenida Francisco Lamego, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi indiciado por feminicídio pela Polícia Civil.

Após atropelar a mãe, Carlos tentou fugir e bateu em outro veículo com cinco passageiros ficaram feridos. De De acordo com a Polícia Civil, o rapaz dirigia em alta velocidade no momento do atropelamento e estaria sob o efeito de álcool e drogas. O Ministério Público do Rio de Janeiro o denunciou imputando os crimes de feminicídio, cinco lesões corporais culposas e por dirigir sob efeito de entorpecentes.

De acordo com o inquérito policial, o autor do atropelamento avançou o sinal quando avistou a mãe e seguiu na sua direção com a intenção de matá-la. Em depoimento à Polícia, um membro da família disse que quatro dias antes do crime ele já havia ameaçado a mãe de morte. Carlos cursava o 12° período do curso de medicina.

Eliana Lima, de 59 anos, foi atropelada e morta pelo próprio filho em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ela estava pedalando uma bicicleta quando sofreu o impacto da batida.

O estudante já tem uma passagens pela polícia. Ele foi preso há sete meses após usar um carimbo falso para realizar atendimento médico e foi autuado por exercício ilegal da profissão.